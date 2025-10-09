Радабанк запровадив картки лояльності у мобільному застосунку RB24

Радабанк робить ще один крок у напрямку цифровізації банківських сервісів. Відтепер клієнти мобільного застосунку RB24 можуть підключати картки лояльності партнерів Deeployalty: VARUS, OKWINE, SOCAR Energy Ukraine, WOG, Фокстрот.

Тепер усі бонуси й програми винагород доступні в одному місці – без пластикових карток, додаткових застосунків чи пошуку номерів на касі. Достатньо розрахуватися карткою Радабанку, і бонуси автоматично з’являться в застосунку RB24 та застосунках ритейл-партнерів.

«Ми послідовно рухаємось у напрямку цифровізації, впроваджуючи сервіси, які спрощують щоденне життя клієнтів. Інтеграція карток лояльності партнерів у застосунок RB24 – це приклад того, як банк виходить за межі класичних фінансових продуктів та створює додану цінність для своїх користувачів. Тепер клієнти отримують не лише фінансовий сервіс, а й зручний доступ до бонусних програм і вигод у звичному для себе середовищі – мобільному банкінгу» – зазначає Дмитро Старостенко, заступник голови правління Радабанку.

«Для нас у Deeployalty цей проєкт із Радабанком – не просто технічна інтеграція. Це історія про те, як маленькі щоденні речі змінюють життя людей. Ми всі носили з собою десятки пластикових карток, забували їх удома або втрачали бонуси, бо не встигали назвати номер телефону на касі. Тепер усе змінилося й усі картки живуть у смартфоні, а бонуси нараховуються автоматично. Ми хочемо, щоб люди відчували, що цифрові рішення роблять їхнє життя простішим і вигіднішим. Це і є наша місія – будувати ринок, де технології працюють на користь людини, а не навпаки» – коментує Максим Попов, співзасновник та CTO Deeployalty.

Як підключити картку лояльності у застосунку RB24:

- Відкрий застосунок RB24 та увійди у свій профіль.

- Перейди у розділ “Картки лояльності”.

- Обери потрібного партнера.

- Активуй картку – вона одразу з’явиться у твоєму застосунку.

Розраховуйся карткою Радабанку і отримуй бонуси автоматично, без додаткових дій.