Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
ГоловнаЕкономікаДержава

Світлана Гринчук: Україна хоче збільшити імпорт природного газу

Для цього планують залучити кредитні та грантові кошти.

Світлана Гринчук: Україна хоче збільшити імпорт природного газу
Українське газове сховище
Фото: utg.ua

Через російські удари по українській газовій інфраструктурі Україна хоче збільшити імпорт природного газу.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає “Радіо Свобода”

“Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності”, – сказала Гринчук.

Вона уточнила, що пріоритетом є забезпечення імпорту на жовтень-грудень, за необхідності йтиметься і про інші місяці.

Міністерка нагадала, що через ЄБРР для купівлі газу залучено 500 млн євро кредитних коштів, а ще 300 млн євро – через ЄІБ.

“Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу”, – повідомила Світлана Гринчук.

Міністерка енергетики зауважила, що загальний обсяг імпорту залежатиме від того, як швидко Україна зможе відновити видобуток газу, інтенсивності російських атак і того, наскільки серйозною буде потенційна шкода, завдана газотранспортній системі.

  • Міністерка енергетики Світлана Гринчук обговорила з послами країн G7 ключові потреби України напередодні зими в умовах постійних російських обстрілів. 

  • Напередодні Зеленський провів енергетичну Ставку, на якій обговорили ситуацію в енергосистемі країни, стан об’єктів інфраструктури та підготовку до зимового періоду. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies