Світлана Гринчук: Україна хоче збільшити імпорт природного газу

Через російські удари по українській газовій інфраструктурі Україна хоче збільшити імпорт природного газу.
Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає “Радіо Свобода”.
“Ми плануємо збільшити імпорт приблизно на 30%, якщо нам вдасться розширити наші імпортні потужності”, – сказала Гринчук.
Вона уточнила, що пріоритетом є забезпечення імпорту на жовтень-грудень, за необхідності йтиметься і про інші місяці.
Міністерка нагадала, що через ЄБРР для купівлі газу залучено 500 млн євро кредитних коштів, а ще 300 млн євро – через ЄІБ.
“Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу”, – повідомила Світлана Гринчук.
Міністерка енергетики зауважила, що загальний обсяг імпорту залежатиме від того, як швидко Україна зможе відновити видобуток газу, інтенсивності російських атак і того, наскільки серйозною буде потенційна шкода, завдана газотранспортній системі.
- Міністерка енергетики Світлана Гринчук обговорила з послами країн G7 ключові потреби України напередодні зими в умовах постійних російських обстрілів.
Напередодні Зеленський провів енергетичну Ставку, на якій обговорили ситуацію в енергосистемі країни, стан об’єктів інфраструктури та підготовку до зимового періоду.