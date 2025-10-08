Шмигаль: Уряд додатково виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони

Кабмін виділив додаткові 36,6 млрд грн на потреби Міноборони України.

Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

"Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України. Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб", — наголошує Шмигаль

Додаткове фінансування розподілять для покриття найпріоритетніших потреб:

виконання програм розвитку ОПК;

впровадження нових технологій;

розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

закупівлю озброєння та військової техніки.

Також, ще 500 млн грн додатково виділять на підтримку українських зброярів.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", — додає глава Міноборони.