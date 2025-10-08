Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Шмигаль: Уряд додатково виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони

500 млн підуть на підтримку українських зброярів.

Шмигаль: Уряд додатково виділив 36,6 млрд гривень на потреби Міноборони
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Кабмін виділив додаткові 36,6 млрд грн на потреби Міноборони України.

Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

"Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України. Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб", — наголошує Шмигаль

Додаткове фінансування розподілять для покриття найпріоритетніших потреб:

  • виконання програм розвитку ОПК;
  • впровадження нових технологій;
  • розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;
  • закупівлю озброєння та військової техніки.

Також, ще 500 млн грн додатково виділять на підтримку українських зброярів.

"Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат", — додає глава Міноборони.

  • Уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025 та спрямує до кінця року додатково 324,7 млрд грн на оборону.
﻿
