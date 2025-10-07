Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Розпочинається прийом заявок на державну компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем

Прийом заявок триватиме до 31 жовтня 2025 року включно.

Розпочинається прийом заявок на державну компенсацію на реконструкцію і будівництво меліоративних систем
Тарас Висоцький
Фото: Укрінформ

У середу, 8 жовтня, в Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочнеться прийом заявок на отримання державної компенсації для організацій водокористувачів (ОВК) та сільгосптоваровиробників, які використовують меліоровані землі, повідомляє урядовий портал. 

Програма передбачає надання наступної державної підтримки:

  • Сільгосптоваровиробникам, які використовують меліоровані землі, до 50% витрат. Але не більше 26 500 грн на один гектар оброблюваних угідь за роботи з реконструкції або будівництва гідротехнічної інфраструктури меліоративних систем, проведених з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.
  • Організаціям водокористувачів до 50% вартості витрат за роботи з реконструкції та капітального ремонту насосних станцій, які проведені з 1 листопада 2024 року по 31 жовтня 2025 року.

Відшкодування зможуть отримати сільгосптоваровиробники та організації водокористувачів, які зареєстровані та провадять господарську діяльність на території України, крім тимчасово окупованих територій (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) та територій, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росіянами, затвердженого наказом Мінрозвитку, та для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації.

«Реформа меліорації – важливий напрямок для розвитку агросектору. У зв’язку зі зміною клімату і цьогорічною посухою в південних регіонах ця допомога стала особливо актуальною. Фінансова підтримка меліорації під час війни – ще потужна державна допомога агросектору, яка надається вже другий рік поспіль. Аграрії теж докладають зусилля – в Україні вже зареєстровано 69 організацій водокористувачів, і їх кількість буде збільшуватися», – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Він додав, що загалом наша країна має потенціал вже найближчими роками відновити зрошення на площі понад 1 млн га.
﻿
