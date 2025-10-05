У ніч на 5 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Львову, зруйнувавши індустріальний парк Sparrow. Цей об’єкт став одним із найуспішніших прикладів реалізації реформи індустріальних парків в Україні та символом відродження промисловості навіть під час війни.

Про це повідомляє комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради.

"Сьогодні вночі російська ракета зруйнувала індустріальний парк Sparrow у Львові. Той самий парк, який виріс буквально з пустиря і став прикладом того, що реформа індустріальних парків працює, що українська промисловість може відроджуватись і зростати навіть під час війни", — ідеться в повідомленні.

Парк було створено з нуля на місці пустиря. Тут діяли підприємства малого та середнього бізнесу, що забезпечували робочі місця й зміцнювали економіку України. Важливо, що жодного військового виробництва на території Sparrow не було.

"Індустріальний парк Sparrow — це маніфестація дії й ефективності нашої реформи. Сьогодні московити знову перетворили його на пустир. Але ми знайдемо спосіб допомогти його відбудувати. Реіндустріалізація України — загроза для Росії, і сьогодні ми в цьому переконались", — зазначає голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Комітет уже працює над механізмами підтримки постраждалих підприємств і планом відновлення зруйнованих індустріальних парків. Україна обіцяє відбудувати Sparrow — як символ сили, віри та праці українців.