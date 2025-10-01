Стадіон "Дніпро-арена" виставили на продаж зі стартовою ціною 150 млн грн

ПриватБанк виставив на аукціон на "Prozorro.Продажі" стадіон "Дніпро-Арена" та колишню футбольну тренувальну базу ФК "Дніпро".

Про це повідомила пресслужба банку.

Стартова ціна становить 150 млн грн. Торги відбудуться 30 жовтня 2025 року.

Зазначається, що отримані від продажу кошти будуть направлені на збільшення фінансового результату банку, і відповідно, збільшення обсягу сплачених податків та дивідендів до державного бюджету. Подати пропозиції, взяти участь у торгах чи простежити хід подій можна на сайті "Прозорро.Продажі".

"Дніпро-Арена" - футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, розрахований на 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році. Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць, автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Футбольне поле має систему підігріву, автоматичного поливу та оснащено штучним освітленням.

Учбово-тренувальна база знаходиться в лісо-парковій зоні. Побудована в 1971 році, а в 2010 - проведена реконструкція. До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, крите футбольне поле із штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-залу, кімнати для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауну та душові.