Останній набір до безкоштовної “Бізнес — школи для захисників” від ПриватБанку, OLX Україна, Mastercard та ЕВА вже 7 жовтня

ПриватБанк разом із OLX Україна, Mastercard та Європейською Бізнес Асоціацією (EBA) оголошує про третій набір до “Бізнес-школи для захисників”, які мріють побудувати власну справу.

Проєкт був створений, щоб надати українським військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинами знання, інструменти та підтримку для успішного переходу до цивільного життя завдяки підприємництву.

На освітній платформі PrivatBank Business Platform, де проходить навчання, доступна корисна інформація про фінанси, продажі та партнерство. З кожним набором курс оновлювався та доповнювався, в тому числі, зважаючи на побажання учасників.

Цього разу навчальна програма зосереджена на розвитку бізнесу, приділяючи особливу увагу маркетинговим процесам, включаючи створення стратегії, ефективне використання соціальних мереж та таргетованої реклами, основи SEO для видимості в Google, маркетинг на маркетплейсах (OLX, Prom, Rozetka), а також методи утримання клієнтів через програми лояльності та основи маркетингової аналітики. Крім того, фахівці ПриватБанку проведуть вебінари з контент-маркетингу та основ Google Ads для залучення клієнтів.

Безкоштовний онлайн-курс для захисників та захисниць складається з 10 щотижневих вебінарів. Ознайомитись з програмою курсу та зареєструватись на навчання можна на сайті. Навчання починається 7 жовтня 2025 року.

Курс також зможуть пройти рідні військових, які взяли на себе керування бізнесом в тилу, поки їхні близькі на фронті.

Всі вебінари будуть доступні у записі. Учасникам також відкриють доступ до двох попередніх курсів. У постійному доступі також залишатиметься бізнес-блог на платформі.

Попередні набори охопили понад 2,5 тисяч учасників, а всього на платформі зареєструвалося майже 11 тисяч користувачів на трьох навчальних програмах: "Школа експорту", "Бізнес-школа для захисників", "Школа стартапів".