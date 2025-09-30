JuniorS Games: ПриватБанк та Mastercard об’єднали понад 16 тисяч дітей по всій країні довкола фінансової грамотності

Діти вчилися раціонально використовувати бюджет, дізнавалися, як не потрапити у пастку шахраїв, а також побачили закулісся того, як працюють банки.

Впродовж серпня та вересня ГО «ДжуніорС» за підтримки ПриватБанк та Mastercard організували масштабні фестивалі у Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Хмельницькому та Черкасах, які зібрали більше 16 тисяч дітей та їхніх батьків. Під час заходу діти та підлітки змогли в ігровій та простій формі дізнатися про основи управління фінансами і зробити свої перші кроки у фінансовій грамотності.

Під час гри-квесту «Ліга фінансових супергероїв» діти вчилися раціонально використовувати бюджет, дізнавалися, як не потрапити у пастку шахраїв, а ще побачили закулісся того, як працюють банки.

“Особливо емоційним елементом квесту була «Стіна мрій», де діти могли записувати свої бажання. Абсолютна більшість дітлахів писали про те, що мріють про перемогу України та мир. Для нас дуже важливо, що ці заходи стали можливістю для дітей і підлітків відволіктися від складних реалій війни і водночас отримати цінні знання, які допоможуть їм у дорослому житті. Наприклад, діти писали на “Стіні мрій” і про свої матеріальні бажання — гаджети, книги чи подорожі. Ми подарували їм трекери заощаджень, які навчать відкладати кошти і втілювати свої мрії” - розповідає Олеся Жулинська, керівниця напрямку зі зв’язків з громадськістю та комунікацій ПриватБанку.

Особливістю заходу стала робота виїзних відділень ПриватБанку, де всі охочі мали можливість відкрити «Картку Юніора». А найактивніші діти та підлітки могли виграти смарт-годинники.

Крім того, на фестивалях діяло десятки локацій, де діти та їхні батьки могли весело і активно провести час, відкрити для себе нові види спорту і зіграти у доджбол, флорбол, бадмінтон, регбі-5 та багато інших.

Через таку просту і ігрову форму як JuniorS Games, ПриватБанк інвестує в освіту і формування фінансово-грамотного та відповідального покоління.

«Вже восьмий рік ми у JuniorS створюємо системні позитивні зміни в освіті та житті дітей і родин. Через рух, гру, спілкування, турботу про себе та цінності ми формуємо нову культуру дитячого розвитку. Фестивалі JuniorS Games — це був ще один крок у цьому напрямку. Діти у чотирьох містах України змогли в офлайні відчути радість командної гри, спробувати себе у різних спортивних активностях, проявити креативність на арт-зонах, а також прокачати знання з фінансової грамотності разом із «Лігою фінансових супергероїв». Для нас це доказ, що зміни можливі, якщо діяти разом і давати дітям простір для руху та розвитку», — Олександр Педан, телеведучий, громадський діяч і співзасновник громадської організації JuniorS.