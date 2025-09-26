Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE на €1 млн

Нова програма підтримки допоможе українським командам вийти на міжнародний рівень, вважає віцепрем'єр.

Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE на €1 млн
Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

На IT Arena 2025 оголосили про запуск нової грантової програми Startup EDGE від Українського фонду стартапів (УФС). Обсяг фінансування становить €1 млн. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, програма орієнтована на підтримку інноваційних команд на ранніх етапах, щоб допомогти їм розвивати продукти та виходити на міжнародні ринки.

«Мета — посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми в Європі та світі», — заявив Федоров.

Віцепрем'єр додав, що УФС вже став найбільшим інвестором українських стартапів: фонд видав гранти 470 компаніям на суму 380 млн грн. Нова програма стане інвестицією в розвиток підприємництва й технологій в Україні.

Фокус програми Startup EDGE српямований на такі напрямки:

  • Deep Tech: AI, біотехнології, медичні та космічні технології, робототехніка, квантові обчислення, кібербезпека, електроніка, 5G, Web 3.0.
  • GreenTech: відновлювана енергія, чисті технології, рішення для сталого розвитку та зменшення негативного впливу на довкілля.
  • EdTech: цифрові освітні рішення й технології для трансформації навчання.

Фінансова підтримка передбачає безповоротні гранти:

  • pre-seed — до €20 000;
  • seed — до €40 000.
﻿
