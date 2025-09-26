Український фонд стартапів запускає грантову програму Startup EDGE на €1 млн

На IT Arena 2025 оголосили про запуск нової грантової програми Startup EDGE від Українського фонду стартапів (УФС). Обсяг фінансування становить €1 млн.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, програма орієнтована на підтримку інноваційних команд на ранніх етапах, щоб допомогти їм розвивати продукти та виходити на міжнародні ринки.
«Мета — посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми в Європі та світі», — заявив Федоров.
Віцепрем'єр додав, що УФС вже став найбільшим інвестором українських стартапів: фонд видав гранти 470 компаніям на суму 380 млн грн. Нова програма стане інвестицією в розвиток підприємництва й технологій в Україні.
Фокус програми Startup EDGE српямований на такі напрямки:
- Deep Tech: AI, біотехнології, медичні та космічні технології, робототехніка, квантові обчислення, кібербезпека, електроніка, 5G, Web 3.0.
- GreenTech: відновлювана енергія, чисті технології, рішення для сталого розвитку та зменшення негативного впливу на довкілля.
- EdTech: цифрові освітні рішення й технології для трансформації навчання.
Фінансова підтримка передбачає безповоротні гранти:
- pre-seed — до €20 000;
- seed — до €40 000.