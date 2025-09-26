Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Свириденко: Кабмін ухвалив низку екологічних рішень для євроінтеграції України

Україна наближається до європейських стандартів.

виїзе засідання уряду в Сумах 17 вересня 2025 року
Фото: Telegram/Юлія Свириденко

Кабмін ухвалив низку рішень для екологічної трансформації та наближення України до європейських стандартів. 

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Зокрема, оновлено підходи до обліку корисних копалин. "Національна класифікація тепер узгоджена з Рамковою класифікацією ООН", — зазначає глава уряду. 

Це дозволить зробити галузь прозорішою для інвесторів, підвищити конкурентоспроможність української сировини на світовому ринку та відкрити нові можливості для бізнесу й економіки. Також рішення є важливим кроком після підписання Угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Крім того, уряд забезпечує виконання європейських норм у межах "зеленого переходу". 

Відтепер під час купівлі нових легкових авто українці отримуватимуть повну інформацію про витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу. 

На кожному автомобілі буде наліпка з даними про викиди, а у місцях продажу надаватимуть інформацію про найбільш екологічні моделі.
