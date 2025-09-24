У Києві двоє бізнесменів взяли в банку 50 млн грн кредиту і придумали, як не повертати 25 млн

Поліцейські Києва викрили двох бізнесменів, які взяли у банку кредит та реалізували шахрайську схему, аби не повертати кошти.

Про це повідомила Нацполіція.

Під час розслідування встановлено, що двоє киян – співзасновник та керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом, розробили план отримання кредиту в одному з банків на 50 мільйонів гривень. Так, на початку 2022 року вони підробили документи, що містили неправдиві відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме - на оплату за уявну поставку 1 500 тон аміаку.

"Після успішно укладеного річного кредитного договору з банком на зазначену суму, отримані кошти зловмисники використали не за цільовим призначенням. Частину позики - 25 мільйонів гривень банку було повернуто відразу, а щоб не виплачувати та приховати залишок кредиту, учасники схеми змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, чим фактично унеможливили стягнення заборгованості у цивільно-правовому порядку", - розповіли в поліції.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру ч. 4 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.