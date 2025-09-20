ОГП: Державі повернули ділянку лісу та ставок в урочищі "Вороновицька дача" на Вінниччині

Прокуратура повернула державі земельну ділянку та водний об’єкт в урочищі "Вороновицька дача" на території Шендерівського лісництва у Вінницькій області. Більшу частину ділянки займає ставок.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як встановили прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури, підприємство отримало ділянку нібито як лісову. Однак понад 75% її площі становив водний об’єкт, який відповідно до законодавства може передаватися в оренду лише через земельні торги.

Через порушення закону прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати договір недійсним і повернути державі і ставок, і прилеглу лісову територію. Апеляційний суд задовольнив позов, а Верховний Суд залишив рішення без змін.

Таким чином, як водний об’єкт, так і лісова ділянка остаточно повернуті у власність держави.