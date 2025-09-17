Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
НБУ випустив монету на честь рятувальників ДСНС

В обіг планують поступово ввести майже 10 млн штук.

НБУ випустив монету на честь рятувальників ДСНС
монета на честь рятувальників ДСНС

У День рятівника, 17 вересня, Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Державна служба України з надзвичайних ситуацій». 

Про це йдеться на сайті НБУ.

Монета присвячена мужності та професіоналізму українських рятувальників. Її номінал – 10 гривень, матеріал – сплав на основі цинку з нікелевим покриттям. Аверс ідентичний обіговій монеті 10 гривень зразка 2018 року.

На реверсі зобразили рятувальника у повному екіпіруванні з пожежним рукавом. По колу – написи «Сміливі рятувати життя» та «ДСНС України».

Автори дизайну: Аліса Іванова (реверс), Володимир Дем’яненко (аверс), скульптор – Анатолій Дем’яненко.

Монета є обов’язковою до приймання за номіналом у всіх видах готівкових розрахунків. В обіг планують поступово ввести майже 10 млн штук.

Частину тиражу випустять у спеціальних роликах по 25 монет із символікою ДСНС. Загальний тираж роликів – 20 тис., з яких 12 тис. можна буде придбати з 23 вересня 2025 року в інтернет-магазині НБУ, а також у банках-дистриб’юторах.
