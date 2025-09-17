З 1 жовтня НБУ поступово вилучатиме з обігу монети номіналом 10 копійок

Громадянам не потрібно спеціально здавати чи обмінювати ці монети.

Від 1 жовтня Національний банк України (НБУ) поступово вилучатиме з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Ці розмінні монети залишаються платіжним засобом, отже громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет”, - зазначили в НБУ.

Потрапляючи в банки, монети номіналом 10 копійок не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Також НБУ не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

В НБУ нагадали, що в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;

4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок ( 27,4% від загальної кількості монет в обігу).

“На розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги”, - запевнили у НБУ.

Також з 1 жовтня пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Водночас під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.