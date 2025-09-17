Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Державну частку підприємства «Нафтохімік Прикарпаття» виставили на торги
ГоловнаЕкономікаДержава

Державну частку підприємства «Нафтохімік Прикарпаття» виставили на торги

Аукціон відбудеться 29 вересня. Стартова ціна складає 425,45 млн грн без ПДВ.

АТ «Нафтохімік Прикарпаття»
АТ «Нафтохімік Прикарпаття»
Фото: ФДМУ

Оголошено аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 26% статутного капіталу АТ «Нафтохімік Прикарпаття» у системі «Prozorro.Продажі», передає Фонд держмайна. 

Аукціон відбудеться 29 вересня.

Пропозиції для участі приймаються до 28 вересня 20:00.

Стартова ціна лота — 425,45 млн грн без ПДВ.

Локація — Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Майданська, 5.

Кількість акцій: 3 411 462 штук акцій, що становить 26 % статутного капіталу товариства.

АТ «Нафтохімік Прикарпаття» розташований у місті Надвірна, неподалік залізничної станції. Поруч з об'єктом приватизації знаходяться: річка Ворона, відділення пошти, заправна станція та магазини. Інвестиційна привабливість даного лоту додатково підкреслюється наявністю об'єктів нерухомості. 

Об'єкт приватизації нараховує 11 одиниць нерухомого майна та 55 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1988 – 2022 року випуску.

Акціонерне товариство знаходиться на 12 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 214,0420 га.

Станом на 1 січня поточного року частину нерухомого майна товариства передано в оренду відповідно до 5 договорів.
