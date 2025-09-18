Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Федеральний резерв США вперше цього року знизив облікову ставку

Але зовсім не до того рівня, який вимагав Трамп.

Федеральний резерв США вперше цього року знизив облікову ставку
Федеральна резервна система США
Фото: Al Drago/Bloomberg

Федеральна резервна система США, яка слугує фінансовим регулятором, оголосила про перше цьогоріч зниження облікової ставки на 0,25%.

Як пише BBC, це незначна зміна, яка навряд відчутно вплине на ринок. Кредитування може стати дешевшим, проте власники заощаджень зіткнуться з менш привабливими умовами депозитів.

Зменшення ставки тривалий час вимагав президент США Дональд Трамп, який вважає це показником успіхів своєї економічної політики. Натомість очільник федерального резерву Джером Пауелл наполягав на тому, що саме митні тарифи Білого дому створюють непевність, яка заважає піти на цей крок. Через це республіканець мав з фінансистом публічний конфлікт.

Трамп навряд залишиться задоволеним тим, що Пауелл зрештою піддався тиску: президент хотів, щоб ставка впала щонайменше на 1%.
