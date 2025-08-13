У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаЕкономікаДержава

Велика приватизація: «Вінницяпобутхім» продали на аукціоні за 608 млн грн

У ході торгів ціна зросла у 2 рази. Раніше підприємство належало підсанкційному російському олігарху Володимиру Плесовських.

Велика приватизація: «Вінницяпобутхім» продали на аукціоні за 608 млн грн
Фото: Центр протидії корупції

Сьогодні, 13 серпня, відбувся аукціон з великої приватизації державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім» у кількості 266 367 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства. 

Як зазначає Фонд держмайна, у торгах змагалися 2 учасники, що зумовило зростання вартості лота зі стартових — 301 406 452 гривень, до фінальних — 608 135 789 гривень. 

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю "АФІНА - ГРУП".

«Сьогодні ми провели аукціон з приватизації націоналізованого активу «Вінницяпобутхім». Раніше підприємство належало підсанкційному російському олігарху Володимиру Плесовських, але було стягнуто в дохід держави. Це – подвійна користь для України: ми повертаємо об’єкт до активного економічного життя та спрямуємо отримані кошти на відновлення країни», – зазначила в. о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Фонд держмайна зазначає, що ПрАТ «Вінницяпобутхім» готовий бізнес із виробничою інфраструктурою, персоналом, приміщеннями та відпрацьованими процесами. Покупець отримає підприємство, яке можна масштабувати, модернізувати або інтегрувати у власну бізнес-модель без необхідності запуску з нуля.

Покупець має виконати соціальні та інвестиційні зобов’язання, які є умовами приватизації, зокрема:

  • збереження основних видів діяльності протягом п’яти років;
  • погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом;
  • погашення протягом п’яти років простроченої кредиторської заборгованості;
  • недопущення протягом виконання зобов'язань покупця відчуження, передачі - - майна/активів Товариства підсанкційним особам і пов'язаним з ними особам;
  • соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
  • недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників;
  • дотримання вимог природоохоронного законодавства;
  • виконання діючого колективного договору та укладення нового.

Всі кошти від приватизації націоналізованих активів спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюють на відновлення країни.

“Інвестиції в державні об'єкти – це чудова нагода для розвитку бізнесу. Це дозволяє не лише розширити діяльність та впровадити нові технології, але й створити робочі місця, сприяючи зростанню економіки країни”, – зазначає Фонд держмайна.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies