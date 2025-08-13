Велика приватизація: «Вінницяпобутхім» продали на аукціоні за 608 млн грн

У ході торгів ціна зросла у 2 рази. Раніше підприємство належало підсанкційному російському олігарху Володимиру Плесовських.

Сьогодні, 13 серпня, відбувся аукціон з великої приватизації державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім» у кількості 266 367 штук акцій, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Як зазначає Фонд держмайна, у торгах змагалися 2 учасники, що зумовило зростання вартості лота зі стартових — 301 406 452 гривень, до фінальних — 608 135 789 гривень.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонувало Товариство з обмеженою відповідальністю "АФІНА - ГРУП".

«Сьогодні ми провели аукціон з приватизації націоналізованого активу «Вінницяпобутхім». Раніше підприємство належало підсанкційному російському олігарху Володимиру Плесовських, але було стягнуто в дохід держави. Це – подвійна користь для України: ми повертаємо об’єкт до активного економічного життя та спрямуємо отримані кошти на відновлення країни», – зазначила в. о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Фонд держмайна зазначає, що ПрАТ «Вінницяпобутхім» готовий бізнес із виробничою інфраструктурою, персоналом, приміщеннями та відпрацьованими процесами. Покупець отримає підприємство, яке можна масштабувати, модернізувати або інтегрувати у власну бізнес-модель без необхідності запуску з нуля.

Покупець має виконати соціальні та інвестиційні зобов’язання, які є умовами приватизації, зокрема:

збереження основних видів діяльності протягом п’яти років;

погашення протягом 6 місяців боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

погашення протягом п’яти років простроченої кредиторської заборгованості;

недопущення протягом виконання зобов'язань покупця відчуження, передачі - - майна/активів Товариства підсанкційним особам і пов'язаним з ними особам;

соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

недопущення протягом 6 місяців звільнення працівників;

дотримання вимог природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладення нового.

Всі кошти від приватизації націоналізованих активів спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюють на відновлення країни.

“Інвестиції в державні об'єкти – це чудова нагода для розвитку бізнесу. Це дозволяє не лише розширити діяльність та впровадити нові технології, але й створити робочі місця, сприяючи зростанню економіки країни”, – зазначає Фонд держмайна.