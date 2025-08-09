Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Рішення митної служби США спричинило рекордний стрибок цін на золото

Ф’ючерси на золото в Нью-Йорку підскочили до рекордних $3 530 за унцію.

Рішення митної служби США спричинило рекордний стрибок цін на золото
злитки золота
Фото: Depositphotos/scanrail

Мита США на імпорт злитків золота викликали паніку на світових ринках. 31 липня Митна і прикордонна служба США направила швейцарському афінажному заводу листа, в якому повідомила, що імпорт злитків із цієї країни може потрапити під дію тарифів. Мова йде про мита до 39%, які можуть бути застосовані в межах чинного торгового законодавства США, пише Bloomberg.

Інформація стала публічною 2 серпня, і це спричинило хаос на ринках: ф’ючерси на золото в Нью-Йорку підскочили до рекордних $3 530 за унцію, а різниця з цінами в Лондоні перевищила $100 — найбільший розрив в історії торгів.

Швейцарські й азійські афінажні заводи оперативно зупинили постачання у США, побоюючись мит і додаткових перевірок. Це загрожує зупинкою фізичних поставок у рамках біржових контрактів, що може паралізувати роботу ринку COMEX і вплинути на глобальну торгівлю золотом.

Лондонська асоціація учасників ринку дорогоцінних металів нагадала, що у сховищах Лондона і Нью-Йорка зберігається понад $1,1 трлн у золотих злитках. Потенційне введення мит може порушити ланцюги постачання, на яких тримаються головні фінансові центри — Лондон, Нью-Йорк, Мумбаї, Дубай і Гонконг.

Представники індустрії попереджають, що будь-які обмеження на імпорт злитків здатні викликати дефіцит у США та зростання цін на світовому ринку.

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що готує президентський указ, аби “спростувати неправдиву інформацію” про запровадження тарифів. Чиновники наполягають, що остаточного рішення не ухвалено, і консультації з ринком тривають.

  • 7 серпня почали діяти нові мита, оголошені Дональдом Трампом. Вони охоплюють імпорт із десятків країн і стали найбільшими за останнє століття — від 10% до 50% на низку товарів.
  • Трамп також анонсував тариф у 100% на імпорт мікросхем, якщо виробники не погодяться перенести виробництво до США. Для фармацевтичної продукції передбачено невелике мито, яке може зрости до 250%.
  • Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що очікує зростання надходжень до бюджету від імпортних мит до $50 мільярдів щомісяця.
