В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту

Україна планує до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження штучного інтелекту.

В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту
Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації.
Фото: Макс Требухов

В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку штучного інтелекту, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. 

Він зазначив, що місією є до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ (штучного інтелекту). Один з ключових факторів для її втілення – наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо. 

“Починаємо роботу над проєктом AI Factory. Це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші «залізо» і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів”, – заявив Федоров.

За його словами, запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне – наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України. 

На AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі. Насамперед AI-асистент у Дії. Згодом інфраструктуру використовуватимуть для AI-тьютора у Мрії, а в перспективі проєкт працюватиме на оборону, науку та медицину.

AI Factory – це:

  • Технологічна база. Обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну.
  • Програмне забезпечення. Середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація.
  • Дані. Інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації і передавання даних – усе, щоб моделі мали доступ до якісної інформації.
  • Командна експертиза. Програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

“Власна інфраструктура – фундамент AI-суверенітету України, який створює можливості для безпечного запуску AI-продуктів для громадян, Сил оборони та державного сектору”, – наголосив глава Мінцифри.
