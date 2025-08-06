Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах.

Уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб. Така підтримка становитиме: