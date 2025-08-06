У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві

Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах.

Уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.  

Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб. Така підтримка становитиме:

  • 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
  • 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;
  • 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
  • 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies