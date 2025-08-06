Уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб. Така підтримка становитиме:
- 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
- 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;
- 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
- 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.