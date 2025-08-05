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Зеленський: Греція пропонує відновлювати портову інфраструктуру Одеси

Також країна має пропозиції щодо розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи.

Зеленський: Греція пропонує відновлювати портову інфраструктуру Одеси
Кіріакос Міцотакіс і Володимир Зеленський

Греція пропонує відновлення портової інфраструктури Одеси.

Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з грецьким прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

«Є також хороша пропозиція Кіріакоса для відновлення нашої країни, зокрема портової інфраструктури Одеси, та розбудови транспортно-логістичних коридорів у регіоні Південно-Східної Європи. Домовилися, що наші команди працюватимуть над її реалізацією», - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що з Міцотакісом говорили про зміцнення спроможностей української протиповітряної оборони.

«Розповів про новий інструмент щодо закупівлі американської зброї, який ми реалізуємо спільно з країнами – членами НАТО. Внесок кожної держави реально може зробити наших воїнів сильнішими.», - наголосив Зеленський.
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