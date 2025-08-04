"Київміськбуд" повідомив про початок фінансового перезавантаження: буде випущено 10 млрд іменних акцій

Розміщення акцій заплановано на період із 1 жовтня до 28 листопада 2025 року.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку почала адміністративну процедуру щодо реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту емісії ПрАТ "Холдингова компанія «Київміськбуд".

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова наглядової ради ПрАТ "ХК «Київміськбуд" Владислав Андронов.

Згідно з поданими документами, компанія планує здійснити емісію 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна. Розміщення акцій заплановано на період із 1 жовтня до 28 листопада 2025 року.

Єдиним учасником розміщення виступить територіальна громада столиці. Після завершення цього процесу частка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до орієнтовно 99,87%.

Наступний етап – отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, яке "Київміськбуд" розраховує одержати протягом наступних 25 робочих днів. Ця процедура передбачена статтею 10 Закону "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та регулюється відповідними актами НКЦПФР.

У жовтні минулого року Київська міськрада вирішила докапіталізувати Київміськбуд на 2,56 млрд гривень.

Київміськбуд має 24 будівельних адреси, 122 будинки, які перебувають у незавершеному стані. На добудову всіх будинків необхідно понад 20 млрд грн. Зараз компанія веде роботи лише на п’яти будівельних майданчиках – Freedom, Twin House, "Поділ Град", "Гвардійський" та "Райдужний".

У квітні 2023 року попередній президент Київміськбуду Ігор Кушнір заявив, що компанія не має грошей на відновлення будівництва об'єктів, і попросив у Києва мільярд гривень. У липні минулого року після журналістських розслідувань керівник компаній Кушнір був відсторонений від виконання обовʼязків. Після цього депутати Київради ініціювали перевірку діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

У травні 2024 року року Комісія КМДА повідомила, що запропонує владі докапіталізувати Київміськбуд.

ХК "Київміськбуд" створена на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена. Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), є Київська міськрада (80%).