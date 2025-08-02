Кабмін схвалив зміни до план для Ukraine Facility

“Це планова процедура, – така само, як перегляд програми співпраці з МВФ, який ми здійснюємо на щоквартальній основі".

Уряд затвердив зміни до розпорядження “Про схвалення Плану України для Ukraine Facility”. Про це повідомили у міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

План був розроблений у 2023 році, і в процесі його напрацювання, Європейська Комісія закладала можливість зміни його умов у разі виникнення обʼєктивних обставин.

“Це планова процедура, – така само, як перегляд програми співпраці з МВФ, який ми здійснюємо на щоквартальній основі. При цьому Україна може виконати певні кроки навіть швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану”, – зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

Так, наприклад, вже у третьому кварталі 2025, Україна має прийняти законодавство щодо продажу банків державного сектору та щодо транспозиції Інтеграційного пакету електроенергії, які від початку були заплановані на 1 квартал 2026 року та 4 квартал 2025 відповідно. Аналогічно, у 4 кварталі 2025, має набути чинності законодавство щодо стимулювання інвестицій у відновлювальні джерела енергії, яке було заплановано на 3 квартал 2026 року.

Після затвердження змін до розпорядження КМУ про схвалення плану, Україна надішле підтриману урядом версію плану на фінальну оцінку до Європейської Комісії. Після отримання її рекомендації нову версію плану схвалить Рада ЄС.

“Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить зміни до кінця вересня, і це дозволить нам відзвітувати за третій квартал 2025 року вже за новим графіком виконання запланованих кроків”, ‒ йдеться у пресрелізі.