ЦПД: Кожен п’ятий автосалон у Росії перебуває на межі закриття

Російський авторинок лихоманить: наразі у РФ кожен п’ятий автосалон перебуває на межі закриття.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Лише у другому кварталі цього року в РФ припинили роботу 137 шоурумів, а кількість дилерських контрактів скоротилася майже на 200. Найбільших втрат зазнала група компаній "КлючАвто" через різке падіння попиту, зростання нерентабельності та загальну економічну стагнацію.

У ЦПД наголошують, продаж кількох авто на місяць уже не рятує дилерів. Компанії масово закривають збиткові майданчики та переглядають присутність на ринку.

Автосалони зникають навіть у мегаполісах: так, із "Москва-Сіті" прибрали центр Lamborghini, а компанія "Борисхоф" повністю відмовилася від ринкового сегменту автомобілів з пробігом. У зоні ризику – Kaiyi, BAIC, Livan, а також проєкти на кшталт "Москвича" і "Соллерса".

"Ця криза – лакмусовий папірець усієї економічної ситуації в Росії. Навіть нібито "успішні" галузі не витримують ізоляції, падіння доходів населення та безсистемного "імпортозаміщення". Санкції працюють – фінансові труднощі й економічна нестабільність для країни-агресора лише наростатимуть", — кажуть у Центрі.