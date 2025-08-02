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Трамп звільнив чиновницю, яка прозвітувала про слабке зростання робочих місць

Ринкам не сподобалось втручання президента у статистичну царину.

Трамп звільнив чиновницю, яка прозвітувала про слабке зростання робочих місць
Фото: Facebook

Американське бюро, відповідальне за ведення статистики щодо ринку зайнятості, оприлюднило звіт щодо 73 тисяч нових робочих місць, створених у липні - набагато менше, ніж було обіцяно владою.

Як пише BBC, на додачу до цього відомство змінило підрахунки щодо боротьби з безробіттям у травні та червні: виявилося, що американські роботодавці в цей період найняли на 250 тисяч менше людей, ніж раніше вважалося.

Такі слабкі показники розлютили адміністрацію Дональда Трампа: президент США заявив, що звільняє очільницю бюро Еріку МакЕнтарфер, звинувативши її у підтасовуванні інформації про створені робочі місця "з політичних мотивів".

Втручання Білого дому у галузь економічної статистики вдарило по позиціях США на фондових ринках: усі три ключові індекси впали, а експерти назвали "кроком у дуже неправильному напрямку" сумнів республіканця у достовірності даних.
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