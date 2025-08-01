Прокуратура повідомила про 22 підозри посадовцям Кіровоградщини

Правоохоронці викрили масштабні зловживання з бюджетними коштами, землею та надрами.

У Кіровоградській області правоохоронці викрили масштабні зловживання з бюджетними коштами, землею та надрами. Загальна сума збитків становить понад 102 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, 22 особам повідомили про підозру. Серед них — депутати, посадовці комунальних установ, представники держпідприємств і приватного бізнесу.

Зокрема, слідчі встановили, що:

депутат облради від забороненої ОПЗЖ, керівник і головний інженер приватного товариства, а також директор іншого підприємства незаконно видобули понад 50 тис. тонн піску;

директор підприємства сільради Первозванівки — 16 тис. тонн;

колишня керівниця обласного Держгеокадастру незаконно передала 234 га землі;

посадовці ЦНАПу перереєстрували ще понад 230 га.

Крім того, зафіксували махінації із закупівлями автобусів, ремонтами об'єктів, продажем пшениці, виплатою премій і реконструкцією ліцею, яка насправді не проводилась.

За даними прокуратури, група з шести осіб, серед яких чиновники Світловодської міськради та працівники підрядної організації, організувала розкрадання коштів, виділених на ремонт дороги.