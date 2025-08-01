Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Семен Кривонос: «Цей бій ще не програний»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
ГоловнаЕкономікаДержава

Прокуратура повідомила про 22 підозри посадовцям Кіровоградщини

Правоохоронці викрили масштабні зловживання з бюджетними коштами, землею та надрами.

Прокуратура повідомила про 22 підозри посадовцям Кіровоградщини
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

У Кіровоградській області правоохоронці викрили масштабні зловживання з бюджетними коштами, землею та надрами. Загальна сума збитків становить понад 102 млн грн. 

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, 22 особам повідомили про підозру. Серед них — депутати, посадовці комунальних установ, представники держпідприємств і приватного бізнесу.

Зокрема, слідчі встановили, що:

  • депутат облради від забороненої ОПЗЖ, керівник і головний інженер приватного товариства, а також директор іншого підприємства незаконно видобули понад 50 тис. тонн піску;
  • директор підприємства сільради Первозванівки — 16 тис. тонн;
  • колишня керівниця обласного Держгеокадастру незаконно передала 234 га землі;
  • посадовці ЦНАПу перереєстрували ще понад 230 га.

Крім того, зафіксували махінації із закупівлями автобусів, ремонтами об'єктів, продажем пшениці, виплатою премій і реконструкцією ліцею, яка насправді не проводилась.

За даними прокуратури, група з шести осіб, серед яких чиновники Світловодської міськради та працівники підрядної організації, організувала розкрадання коштів, виділених на ремонт дороги.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies