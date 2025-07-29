На Київщині прокуратура вручила 29 підозр посадовцям і бізнесменам за збитки бюджету

Ідеться про втрати на понад 48 млн гривень.

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру 29 особам, причетним до корупційних та економічних злочинів.

Про це 29 липня повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, серед підозрюваних — посадовці органів місцевого самоврядування, працівники держустанов, керівники держпідприємств і представники приватного сектору. Сума встановлених збитків — 48,375 млн гривень.

Серед фігурантів:

голова Вишгородської міськради — підозрюється у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі техніки за завищеними цінами;

заступник Білоцерківського міського голови та депутат облради — за версією слідства, у період роботи в РДА незаконно розпорядився землею;

шестеро працівників ДП «Ліси України» — нібито організували схему незаконної вирубки і збуту лісу;

директор ДП «ДГ Дмитрівка» та його спільники — підозрюються у заволодінні 18 га землі через підроблені документи;

депутат Великодимерської селищної ради та керівник будкомпанії — за версією слідства, завищив обсяги робіт для незаконного отримання бюджетних коштів;

заступник начальника Гостомельської ВА, гендиректор приватної компанії та інженер технагляду — підозрюються у змові з метою привласнення коштів під час будівництва.

Прокуратура передала матеріали справ до відповідних слідчих органів для подальших дій.