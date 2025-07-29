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На Київщині прокуратура вручила 29 підозр посадовцям і бізнесменам за збитки бюджету

Ідеться про втрати на понад 48 млн гривень.

На Київщині прокуратура вручила 29 підозр посадовцям і бізнесменам за збитки бюджету
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру 29 особам, причетним до корупційних та економічних злочинів. 

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Про це 29 липня повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, серед підозрюваних — посадовці органів місцевого самоврядування, працівники держустанов, керівники держпідприємств і представники приватного сектору. Сума встановлених збитків — 48,375 млн гривень.

Серед фігурантів:

  • голова Вишгородської міськради — підозрюється у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі техніки за завищеними цінами;
  • заступник Білоцерківського міського голови та депутат облради — за версією слідства, у період роботи в РДА незаконно розпорядився землею;
  • шестеро працівників ДП «Ліси України» — нібито організували схему незаконної вирубки і збуту лісу;
  • директор ДП «ДГ Дмитрівка» та його спільники — підозрюються у заволодінні 18 га землі через підроблені документи;
  • депутат Великодимерської селищної ради та керівник будкомпанії — за версією слідства, завищив обсяги робіт для незаконного отримання бюджетних коштів;
  • заступник начальника Гостомельської ВА, гендиректор приватної компанії та інженер технагляду — підозрюються у змові з метою привласнення коштів під час будівництва.

Прокуратура передала матеріали справ до відповідних слідчих органів для подальших дій.
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