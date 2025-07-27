Президент підписав закон про реформу АРМА

Документ є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility.

Володимир Зеленський підписав проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами».

Це відображено у картці документа на сайті парламенту.

Рада проголосувала за закон 18 червня, а 15 липня документ відправили на підпис главі держави.

Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС.

Документ передбачає:

нові вимоги до голови АРМА;

оновлену процедуру його відбору;

запровадження обов’язкового незалежного аудиту;

публічний конкурс на управителів арештованими активами;

контроль і підзвітність на всіх етапах управління.

У Мін’юсті раніше заявляли, що запропоновані зміни відповідають європейським стандартам та вже отримали підтримку міжнародних партнерів.