До АРМА передали арештовані понад 100 млн гривень у справі про корупцію

Львівська обласна прокуратура повідомила, що передала до Національного агентства із розшуку та менеджменту активів понад 100 млн грн у справі про корупцію у війську.

"За клопотанням прокурорів Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону судом задоволено клопотання про передачу в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів, вилучених у межах розслідування масштабної схеми зловживань із закупівлі техніки для війська", – зазначено у повідомленні прокуратури.

Йдеться про понад 2,7 млн грн, майже 1,83 млн доларів США та 426 тис євро, які були вилучені під час обшуків у червні 2025 року в столиці, Київщині та Черкасах – у помешканнях фігурантів, службових кабінетах і офісах пов'язаних компаній.

За даними слідства, посадовці логістичного підрозділу спеціалізованого військового формування, яке входить до системи МОУ, разом із іншими військовими та представниками приватного бізнесу організували схему, яка дозволяла "потрібній" компанії вигравати державні тендери.

Для цього у тендерній документації штучно прописувалися дискримінаційні умови, аби витіснити конкурентів. У результаті держава переплатила за постачання техніки, а збитки сягнули понад 64 млн грн.

Організатору схеми – полковнику, а також трьом військовослужбовцям оголосили про підозру за фактом перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Засновнику і менеджеру приватної компанії повідомили про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі прокурори встановлюють обставини протиправної діяльності цих людей та вживають заходів для відшкодування збитків, завданих державі їхніми діями. Розслідування триває.