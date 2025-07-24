Генпрокурор заявив, що посадовці Одещини завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн

Понад 200 млн. грн збитків шкоди місцевим бюджетам завдали посадовці Одещини.
Таку заяву зробив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, 24 липня прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру вісьмом посадовцям, дії яких спричинили 200,63 млн грн збитків.
У списку:
- Вилківський міський голова — пособництво у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з Дунаю;
- директор КП «Комунальник» — порушення екологічного законодавства;
- колишній директор ДП «ДГ ім. Кутузова» ОДСДС НААН — розтрата державної продукції через продаж за заниженими цінами;
- колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради — зловживання під час ремонту шкільної покрівлі;
- колишній начальник частини забезпечення ДСНС в Одеській області — неналежне зберігання матеріальних цінностей;
- голова Доброславської селищної ради — службова недбалість під час санації водойми;
- голова Старокозацької сільради — службова недбалість при реалізації енергоефективного проєкту;
- депутат Фонтанської сільської ради — розтрата під час виконання будівельних робіт.
Також підозри отримали:
- керівник будівельної компанії — привласнення коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини;
- керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду — привласнення коштів під час ремонту захисного укриття.