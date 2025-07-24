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Генпрокурор заявив, що посадовці Одещини завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн

У переліку – голови громад і очільники комунальних підприємств.

Генпрокурор заявив, що посадовці Одещини завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Понад 200 млн. грн збитків шкоди місцевим бюджетам завдали посадовці Одещини. 

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Таку заяву зробив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, 24 липня прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру вісьмом посадовцям, дії яких спричинили 200,63 млн грн збитків.

У списку:

  • Вилківський міський голова — пособництво у незаконному видобутку майже 8 тисяч кубометрів піску з Дунаю;
  • директор КП «Комунальник» — порушення екологічного законодавства;
  • колишній директор ДП «ДГ ім. Кутузова» ОДСДС НААН — розтрата державної продукції через продаж за заниженими цінами;
  • колишній начальник управління освіти Доброславської селищної ради — зловживання під час ремонту шкільної покрівлі;
  • колишній начальник частини забезпечення ДСНС в Одеській області — неналежне зберігання матеріальних цінностей;
  • голова Доброславської селищної ради — службова недбалість під час санації водойми;
  • голова Старокозацької сільради — службова недбалість при реалізації енергоефективного проєкту;
  • депутат Фонтанської сільської ради — розтрата під час виконання будівельних робіт.

Також підозри отримали:

  • керівник будівельної компанії — привласнення коштів під час будівництва амбулаторії сімейної медицини;
  • керівник юридичної особи приватного права та інженер технагляду — привласнення коштів під час ремонту захисного укриття.
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