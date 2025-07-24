Генпрокурор заявив, що посадовці Одещини завдали місцевим бюджетам збитків на понад 200 млн грн

За його словами, 24 липня прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру вісьмом посадовцям, дії яких спричинили 200,63 млн грн збитків.

У переліку – голови громад і очільники комунальних підприємств.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies