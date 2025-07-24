Уряд затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу

Від 24 липня податкова й митниця обмежують перевірки для підприємств із низьким ризиком.

Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу.

Про це повідомив Урядовий портал.

Як розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, із 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Винятком є високоризикові галузі, зокрема обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль.

Протягом місяця Державна регуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів.

До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет – на потреби оборони та відновлення.

Зазначається, що у планах – запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень.Також Уряд підготує пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу, за якими відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня.