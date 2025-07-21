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Зеленський: РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу державними органами

Відбулося перше засідання оновленого складу РНБО України. 

Зеленський: РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу державними органами
Фото: Офіс президента України

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про основні рішення під час першого засідання оновленого складу РНБО України. 

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"Перше засідання оновленого складу РНБО України. Починаємо з аспектів внутрішньої безпеки – безпеки економічної. Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", — ідеться у зверненні Президента. 

Зеленський також повідомляє, що РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. 

"Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики", — підкреслює Президент. 

Глава держави наголошує, усе те, що має підтримати український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. "Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців".
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