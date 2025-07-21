Зеленський: РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу державними органами

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про основні рішення під час першого засідання оновленого складу РНБО України.

"Перше засідання оновленого складу РНБО України. Починаємо з аспектів внутрішньої безпеки – безпеки економічної. Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України. Маємо відчутно масштабувати інвестиції в Україну та реалізацію наших спільних із партнерами проєктів. Зокрема, це стосується локалізації виробництв в Україні", — ідеться у зверненні Президента.

Зеленський також повідомляє, що РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

"Мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики", — підкреслює Президент.

Глава держави наголошує, усе те, що має підтримати український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. "Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців".