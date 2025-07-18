Свириденко: Україна і США готують угоду про інвестиції у виробництво БпЛА

Йдеться як про розширення виробничих потужностей, так і про закупівлю українських дронів американцями.

Україна веде детальні переговори зі США щодо угоди про інвестиції в українське виробництво безпілотників.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Reuters.

Йдеться як про розширення виробничих потужностей, так і про закупівлю українських дронів американцями.

«Ми плануємо підписати "дронову угоду" зі США. Обговорюються інвестиції у розширення виробництва українських безпілотників з боку Сполучених Штатів», — сказала Свириденко.

За її словами, в межах домовленостей також передбачили, що Штати придбають велику партію українських дронів.

Свириденко уточнила, що політичне рішення щодо угоди ухвалили президенти України та США — Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Наразі відповідні відомства працюють над деталями угоди.