Свириденко: новий уряд працюватиме над тим, аби мінімальна пенсія дорівнювала прожитковому мінімуму

Новий Кабінет міністрів працюватиме над тим, щоб мінімальна пенсія дорівнювала прожитковому мінімуму.
Про заявила у Верховній Раді прем'єр-міністерка Юлія Свириденко перед голосуванням за її призначення, передає Укрінформ.
"Відносно збільшення пенсій. Звичайно ж, наша задача - це підвищення заробітних плат, щоб мінімальна пенсія прирівнювалася до мінімального прожиткового мінімума. І разом з головою комітету (профільного комітету Ради, - ред.) будемо над цим питанням працювати", - сказала Свириденко.
- Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні. Середній розмір пенсії на 1 липня 2025 року становив 6 410,17 гривень. Однак, за даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.
- У 2025 році прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб залишається на рівні 2024 року - 3028 гривень.