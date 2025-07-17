Свириденко: новий уряд працюватиме над тим, аби мінімальна пенсія дорівнювала прожитковому мінімуму

У 2025 році прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб залишається на рівні 2024 року - 3028 гривень.

Новий Кабінет міністрів працюватиме над тим, щоб мінімальна пенсія дорівнювала прожитковому мінімуму.

Про заявила у Верховній Раді прем'єр-міністерка Юлія Свириденко перед голосуванням за її призначення, передає Укрінформ.

"Відносно збільшення пенсій. Звичайно ж, наша задача - це підвищення заробітних плат, щоб мінімальна пенсія прирівнювалася до мінімального прожиткового мінімума. І разом з головою комітету (профільного комітету Ради, - ред.) будемо над цим питанням працювати", - сказала Свириденко.