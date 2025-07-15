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У Куп’янську повністю зникло водопостачання через російські обстріли

Наразі проводити ремонтні роботи не дозволяє безпекова ситуація.

У Куп’янську повністю зникло водопостачання через російські обстріли
будинок у Куп’янську після авіаудару, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Після чергових російських ударів у Куп’янську повністю припинилося централізоване водопостачання. 

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Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає «Укрінформ».

За його словами, водопостачання спершу зберігалося лише на правому березі. Комунальні служби напоготові, однак безпекова ситуація не дозволяє його відновити.

Начальник Куп’янської МВА Андрій Бесєдін повідомив, що через інтенсивність обстрілів і масове застосування FPV-дронів неможливо забезпечити життєдіяльність міста.

Наразі в населеному пункті залишаються 1280 жителів.
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