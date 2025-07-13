Україна розглядає перспективу постачання азербайджанського газу

Також наша держава пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання.

Міністри енергетики України Герман Галущенко і Азербайджану Парвіз Шахбазов на зустрічі обговорили перспективу постачання азербайджанського газу до України.

Про це повідомила пресслужба Мінененрго.

Постачання розглядають у межах європейської політики диверсифікації енергетичних ресурсів.

«Україна відкрита до нових форматів співпраці у газовому секторі та пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання», - зауважили в міністерстві.

Міністри також обговорили можливості спільної реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики.