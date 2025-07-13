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Україна розглядає перспективу постачання азербайджанського газу

Також наша держава пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання.

Україна розглядає перспективу постачання азербайджанського газу
Герман Галущенко і Парвіз Шахбазов
Фото: Міненергетики

Міністри енергетики України Герман Галущенко і Азербайджану Парвіз Шахбазов на зустрічі обговорили перспективу постачання азербайджанського газу до України.

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Про це повідомила пресслужба Мінененрго.

Постачання розглядають у межах європейської політики диверсифікації енергетичних ресурсів. 

«Україна відкрита до нових форматів співпраці у газовому секторі та пропонує свої підземні сховища газу для міжнародного використання», - зауважили в міністерстві.

Міністри також обговорили можливості спільної реалізації проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

  • У січні цього року Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.
  • Раніше Азербайджан був посередником у перемовному процесі про подальший транзит російського газу через Україну. 
  • За даними Bloomberg, серед варіантів ЄС розглядав транзит українською ГТС не російського газу, а азербайджанського. Схема мала такий вигляд: європейські компанії закуповують пальне в Азербайджану, закачують його в російські мережі. Далі газ іде транзитом через Україну до ЄС. Детальніше про це у матеріалі LB.ua "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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