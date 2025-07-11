ДОТ завершив перший етап нової моделі постачання харчових харчів для військових у Києві та області

Наразі ДОТ готується до масштабування цього підходу на більшу частину регіонів.

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" завершила перший етап впровадження оновленої моделі постачання харчових продуктів для військових у місті Києві та Київській області.

Як повідомили у оборонному відомстві, протягом першого півріччя 2025 року відпрацьовували нові підходи, які дозволили посилити контроль якості та забезпечити прозоре ціноутворення.

Зазначається, що за цей час уклали тристоронні договори між ДОТ, логістичним оператором "ЮТ Компані" та виробниками. 164 виробники кваліфікували у межах сигнальних торгів.

Щотижня на розподільчі центри постачалося в середньому 500 тонн продуктів, а загальний обсяг постачання склав 5,56 млн кг продуктів. На початку реалізації понад 11% продуктів поверталися через невідповідність якості, однак завдяки посиленню контролю цей показник поступово знизився.

За підсумками опитування, 93% залучених виробників підтвердили готовність продовжити співпрацю в оновленому форматі.

У моделі впровадили обов’язковий вхідний контроль на складах логістичного оператора із залученням представників ДОТ. Це дозволило оперативно виявляти проблемні партії та забезпечити відповідність постачань встановленим стандартам.

Також зараз опитують військовослужбовців, які отримували харчування за новою моделлю. Попередні результати показують, що понад половина респондентів відзначили покращення якості продуктів: кажуть, що вони стали якіснішими, поліпшилися смакові характеристики, поставки стали регулярнішими. Прийом відповідей триватиме до 15 липня включно.

Наразі ДОТ готується до масштабування цього підходу на більшу частину регіонів. Зокрема, планується подальше вдосконалення взаємодії з логістичним оператором та виробниками, а також адаптація нормативної бази.