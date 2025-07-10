Норвегія виділяє $200 мільйонів на «зелене» відновлення енергосектору України

Норвегія виділяє 200 мільйонів доларів на «зелене» відновлення енергетичного сектору України у партнерстві з ПРООН та підтримку української енергетики.

Про це повідомило українське Міністерство енергетики.

Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію. Про стратегічне партнерство оголосили під час нинішньої Конференції з відновлення України, що відбувається у Римі.

Міністерка торгівлі та промисловості Норвегії Сесілі Мірсет заявила, що Норвегія твердо підтримує Україну, особливо щодо постійних викликів для її енергетичної інфраструктури.

Нова ініціатива забезпечить відновлення теплопостачання та водопостачання для, зокрема, вразливих груп населення у прифронтових громадах. Вона також передбачає оснащення лікарень та підприємств водопостачання сонячними панелями й резервними батарейними системами для збереження критично важливих послуг під час відключень електроенергії.

Крім того, під час конференції представники Норвегії оголосили про виділення до Фонду підтримки енергетики України 42 млн євро. Ці кошти скерують для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів, посилення захисту інфраструктури від російських атак та розвитку більш сталої та децентралізованої енергосистеми України.

Угоду на виділення 300 тисяч євро для підтримки проєктів підтримки енергетики уклали також з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO. Корпорація підтримує інвестиції зеленого росту і фінансує , зокрема, проєкти для підвищення енергоефективності та чистого виробництва енергії.