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В Україні запрацює представництво виробника зброї із Чехії

«Завдяки співпраці з компанією "Українська бронетехніка" ми вже підготували проєкт локального виробництва великокаліберних боєприпасів», — зазначили в Excalibur Army.

В Україні запрацює представництво виробника зброї із Чехії
Excalibur Army

8 липня чеська компанія Excalibur Army повідомила про відкриття свого представництва в Україні для посилення співпраці з українськими оборонними підприємствами, передає Укрінформ.

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У компанії заявили, що хочуть «розширити свою присутність та активізувати співпрацю з українськими оборонними та промисловими партнерами». 

«Завдяки співпраці з компанією "Українська бронетехніка" ми вже підготували проєкт локального виробництва великокаліберних боєприпасів», — зазначили в Excalibur Army.

У компанії наголосили, що нове представництво буде відповідальним за обробку замовлень, технічні консультації та документальне супроводження.

Excalibur Army відзначила, що як член Чехословацької групи (CSG), відіграє вирішальну роль у постачанні зброї та військової техніки в Україну з перших днів війни з Росією.

«Ми поставили в Україну понад тисячу наземних систем, включаючи танки, БМП, артилерійські системи й ракетні установки, а також понад два мільйони боєприпасів великого калібру», — повідомили у компанії.
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