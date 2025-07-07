Reuters: ОПЕК+ планує збільшити у вересні видобуток нафти приблизно на 550 000 барелів на добу

Вересневе збільшення завершить повернення на ринок 2,17 мільйона барелів в день.

Країни ОПЕК+ мають намір схвалити збільшення видобутку нафти приблизно на 550 000 барелів на добу на вересень, пише Reuters.

Це дозволить достроково – всього за пів року – виконати програму збільшення видобутку, спочатку розрахованої на 18 місяців.

ОПЕК+ почала скасовувати скорочення на 2,17 мільйона барелів на день у квітні, збільшивши видобуток на 138 000 барелів. Збільшення на 411 000 барелів на день відбулося у травні, червні та липні, попри падіння цін на нафту.

У суботу група схвалила збільшення видобутку на 548 000 барелів в день на серпень.

П'ять джерел, знайомих з обговореннями, повідомили, що група, ймовірно, схвалить збільшення приблизно на 550 000 б/д на вересень на своїй зустрічі 3 серпня.

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Це завершить повернення на ринок 2,17 мільйона барелів в день. За словами джерел, це також завершить додаткове збільшення видобутку з ОАЕ на 300 000 барелів, оскільки країна переходить на більшу квоту.

Якщо ОПЕК+ у вересні збільшить видобуток, то лідер групи – Саудівська Аравія – видобуватиме близько 10 млн барелів на добу, а ОАЕ – близько 3,375 млн барелів на добу.

Це зростання призведе до того, що лідер ОПЕК+ Саудівська Аравія видобуватиме близько 10 млн барелів на добу, а ОАЕ – близько 3,375 млн барелів на добу.