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Експорт російської нафти наближається до рівня двомісячного мінімуму

Також знизилася вартість сировини.

Експорт російської нафти наближається до рівня двомісячного мінімуму
експорт російської нафти
Фото: mbk-news.appspot.com

Обсяг морського експорту сирої нафти з Росії залишається на рівні двомісячного мінімуму — у середньому 3,21 млн барелів на добу за чотири тижні до 29 червня, повідомляє Bloomberg.

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Зростання постачань із ключових терміналів Приморськ (Балтика) та Козьміно (Тихий океан) майже повністю компенсувалося зниженням обсягів з менших портів — Новоросійська, Мурманська та низки східних терміналів.

Загалом за тиждень до 29 червня 28 танкерів вивезли 21 млн барелів нафти — майже стільки ж, як тижнем раніше (21,89 млн барелів).

Вартість російського експорту різко знизилася після авіаудару США по ядерних об’єктах Ірану. За оцінками Bloomberg, валова вартість експорту знизилася приблизно на $120 млн, або 8%, — до $1,27 млрд за тиждень.

Середні ціни на російську нафту значно впали, незважаючи на зростання чотиритижневого середнього показника постачань.

Аналітики зазначають, що Росія поки не нарощує експорт відповідно до нової квоти ОПЕК+, яка дозволяє їй збільшити видобуток на 50 тис. барелів на добу в липні. Це може бути пов’язано з активною роботою нафтопереробних заводів: за перші 25 днів червня переробка становила 5,33 млн барелів на добу — на 130 тис. більше, ніж торік.
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