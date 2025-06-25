Ціни на нафту зростають попри припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Експерти називають ситуацію мінливою

"Хоча ризики зниження зменшилися, ситуація може швидко змінитися, і баланс ризиків залишається зваженим у бік вищих цін на нафту".

Ринки дещо зросли на тлі новин, що Ізраїль та Іран, схоже, дотримуються припинення вогню. Ціни на нафту також продовжували зростати.

Про це повідомляють Euronews.

Обидві сторони заявили про перемогу; президент Ірану заявив, що Ізраїль зазнав “історичного покарання”, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю стверджував, що наступ усунув “іранську ядерну загрозу”.

Однак у новому звіті розвідки США зазначено, що ядерна програма Тегерана була відкладена лише на кілька місяців через удари США. Вашингтон заперечив висновки цього “злитого” звіту.

На початку європейських ринків ціна на нафту марки Brent зросла приблизно на 1,15% до 67,91 долара за барель, тоді як ціна на нафту марки WTI зросла на 1,21% до 65,15 долара. Ціни свідчать про те, що ринок все ще не повністю заспокоївся після конфлікту, а інвестори продовжують стежити, чи припинення вогню збережеться.

Індекс долара США зріс на 0,13% до 97,98. Євро зріс менш ніж на 1% відносно долара, тоді як японська єна впала приблизно на 0,12% відносно свого безпечного аналога в США.

“Ситуація на Близькому Сході мінлива. Хоча ризики меншилися, ситуація може швидко змінитися, і баланс ризиків залишається зваженим у бік вищих цін на нафту”, – заявив головний економіст Oxford Economics для США Раян Світ.

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