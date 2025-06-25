Ціни на нафту зростають попри припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Експерти називають ситуацію мінливою

Ринки дещо зросли на тлі новин, що Ізраїль та Іран, схоже, дотримуються припинення вогню. Ціни на нафту також продовжували зростати.
Про це повідомляють Euronews.
Обидві сторони заявили про перемогу; президент Ірану заявив, що Ізраїль зазнав “історичного покарання”, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю стверджував, що наступ усунув “іранську ядерну загрозу”.
Однак у новому звіті розвідки США зазначено, що ядерна програма Тегерана була відкладена лише на кілька місяців через удари США. Вашингтон заперечив висновки цього “злитого” звіту.
На початку європейських ринків ціна на нафту марки Brent зросла приблизно на 1,15% до 67,91 долара за барель, тоді як ціна на нафту марки WTI зросла на 1,21% до 65,15 долара. Ціни свідчать про те, що ринок все ще не повністю заспокоївся після конфлікту, а інвестори продовжують стежити, чи припинення вогню збережеться.
Індекс долара США зріс на 0,13% до 97,98. Євро зріс менш ніж на 1% відносно долара, тоді як японська єна впала приблизно на 0,12% відносно свого безпечного аналога в США.
“Ситуація на Близькому Сході мінлива. Хоча ризики меншилися, ситуація може швидко змінитися, і баланс ризиків залишається зваженим у бік вищих цін на нафту”, – заявив головний економіст Oxford Economics для США Раян Світ.
12-денна операція Ізраїлю і відповідь Ірану
- Із 13 червня тривали повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в межах операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдавав ударів у відповідь.
- 22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох ядерних об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. Після американських ударів Іран атакував військові бази США в Іраці і Катарі.
- Іран не перекрив Ормузьку протоку, від якої залежить понад 20 % усіх постачань нафти, але такий варіант був вірогідним.
- Ціни на нафту зросли до рекордного із січня рівня і ризикували зрости ще більше, якби протоку таки перекрили. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії.
- Ще 23 червня сторони обмінювалися повітряними ударами. За час взаємних ударів десятки людей загинули в Ізраїлі і сотні – в Ірані.
- Вночі 24 червня обидві сторони знову “обмінялися вогнем”, а жителі Тегерана розповіли BBC Persian, що вони стали свідками одного з "найважчих" раундів атак з боку Ізраїлю. Це викликало гнів з боку американського президента Дональда Трампа.