Британія вперше передасть Україні ракети ППО, вироблені за заморожені активи Росії

Велика Британія передасть Україні 350 ракет для протиповітряної оборони, придбані за рахунок заморожених активів Росії. Ці ракети виготовлені в Британії та адаптовані в рекордно стислі строки для наземних установок, пише The Guardian.

Їх виробили коштом прибутків від активів Росії, заморожених в межах санкцій. І це вперше, коли Лондон використав гроші, пов'язані з Росією, на пряме фінансування зброї для України.

Ракети призначені для британських установок Raven. Королівство раніше передало українцям вісім таких систем, і передасть іще п'ять. Початково ракети були призначені для збиття цілей "повітря-повітря", але інженери Королівських ВПС модернізували їх усього за три місяці так, що їх можна запускати з кузова вантажівок.

"Росія, а не Україна, зобов'язана розплачуватися за путінську варварську та незаконну війну. Цілком правильно, що ми використовуємо заморожені російські активи для зміцнення української повітряної оборони. Безпека України – життєво важлива для нашої власної", – прокоментував прем'єр-міністр Кір Стармер на полях саміту НАТО в Гаазі учора.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що ракети врятують життя та є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії можуть адаптуватися до потреб сучасної війни. Він звинуватив Москву у продовженні невибіркових ракетних атак і чітко дав зрозуміти, що "Путін несерйозно ставиться до миру".