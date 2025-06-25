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Британія вперше передасть Україні ракети ППО, вироблені за заморожені активи Росії

70 млн фунтів стерлінгів використали для виготовлення 350 ракет. 

Британія вперше передасть Україні ракети ППО, вироблені за заморожені активи Росії
Фото: ArmyInform

Велика Британія передасть Україні 350 ракет для протиповітряної оборони, придбані за рахунок заморожених активів Росії. Ці ракети виготовлені в Британії та адаптовані в рекордно стислі строки для наземних установок, пише The Guardian.

Їх виробили коштом прибутків від активів Росії, заморожених в межах санкцій. І це вперше, коли Лондон використав гроші, пов'язані з Росією, на пряме фінансування зброї для України. 

Ракети призначені для британських установок Raven. Королівство раніше передало українцям вісім таких систем, і передасть іще п'ять. Початково ракети були призначені для збиття цілей "повітря-повітря", але інженери Королівських ВПС модернізували їх усього за три місяці так, що їх можна запускати з кузова вантажівок. 

"Росія, а не Україна, зобов'язана розплачуватися за путінську варварську та незаконну війну. Цілком правильно, що ми використовуємо заморожені російські активи для зміцнення української повітряної оборони. Безпека України – життєво важлива для нашої власної", – прокоментував прем'єр-міністр Кір Стармер на полях саміту НАТО в Гаазі учора. 

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що ракети врятують життя та є доказом того, що військова та промислова база Великої Британії можуть адаптуватися до потреб сучасної війни. Він звинуватив Москву у продовженні невибіркових ракетних атак і чітко дав зрозуміти, що "Путін несерйозно ставиться до миру".

  • Перші Raven поставлені в Україну ще в 2022, писали Army Technology. Це відносно недорогі платформи, оснащені спеціальним кріпленням, що дозволяє перевозити дві ракети класу "повітря-повітря" малої дальності ASRAAM, адаптовані для використання в системах зенітно-ракетної установки. Уперше громадськості ці платформи показали лише цьогоріч. 
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