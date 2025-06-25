Трамп передумав хотіти зміни режиму в Ірані

Американський президент також відкинув інформацію про те, що удари по Ірану не були настільки успішними, наскільки прагнули.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не хоче зміни режиму в Ірані. Ще декілька днів тому він казав, що відкритий до цього. А зараз стверджує, що хоче, щоб "усе заспокоїлося настільки швидко, наскільки можливо", наводить його слова BBC.

Трамп вважає, що "зміна режиму несе хаос, а в ідеалі ми не хочемо бачити так багато хаосу". Також він прокоментував, чи залучав допомогу російського президента до перемовин із Іраном.

"Ні, мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою", – процитував він свою відповідь на пропозицію Путіна допомогти.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Трамп також заперечив дані американських медіа про те, що удари Штатів по ядерних іранських об'єктах не не були зруйновані. Президент США заявив, що всі три ядерні об'єкти в Ірані були вражені та знищені.

Він також додав, що повідомлення американських ЗМІ є "дуже неповажливими" до тих, хто завдавав ударів.