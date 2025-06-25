Трамп передумав хотіти зміни режиму в Ірані

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не хоче зміни режиму в Ірані. Ще декілька днів тому він казав, що відкритий до цього. А зараз стверджує, що хоче, щоб "усе заспокоїлося настільки швидко, наскільки можливо", наводить його слова BBC.
Трамп вважає, що "зміна режиму несе хаос, а в ідеалі ми не хочемо бачити так багато хаосу". Також він прокоментував, чи залучав допомогу російського президента до перемовин із Іраном.
"Ні, мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою", – процитував він свою відповідь на пропозицію Путіна допомогти.
Під час спілкування з журналістами на борту літака Трамп також заперечив дані американських медіа про те, що удари Штатів по ядерних іранських об'єктах не не були зруйновані. Президент США заявив, що всі три ядерні об'єкти в Ірані були вражені та знищені.
Він також додав, що повідомлення американських ЗМІ є "дуже неповажливими" до тих, хто завдавав ударів.
- У неділю США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані. На цей крок вони пішли після того, як між Ізраїлем та Іраном понад тиждень тривали взаємні повітряні удари, розпочаті за ізраїльською ініціативою в рамках програми знищення ядерного потенціалу іранців.
- CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомила, що американські удари зовсім не призвели до знищення ядерної програми Ірану, оскільки ключові об'єкти нібито вцілили. Ці дані суперечать заявам президента і міністра оборони США.
- Путін і Трамп обговорювали Іран в телефонній розмові. Ця тема була піднята паралельно з обговоренням війни в Україні. Російський лідер, який багато років співпрацює зі злочинним іранським режимом і купує в нього зброю, аби бити по Україні, пропонував свої "послуги" в перемовинах.