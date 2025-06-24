​Трамп відповів Путіну на пропозицію "допомоги" з Іраном: "Мені потрібна допомога з вами"

Президент США наголосив, що хотів би побачити угоду з Росією про припинення вогню в Україні.

Президент США Дональд Трамп розповів, що Владімір Путін запитував у нього, чи потрібна допомога у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє Fox News.

"Я хотів би побачити угоду з Росією", – сказав Трамп, маючи на увазі війну в Україні.

"Як ви знаєте, Володимир зателефонував мені. Він сказав: «Чи можу я вам допомогти з Іраном?» Я сказав: «Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами». І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією... Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів", - розповів президент США.

Раніше Трамп обматюкав Іран та Ізраїль за порушення перемир'я.

Нагадаємо, у березні 2025 року, після переговорів України і США в Джидді, Київ погодився на тимчасове, 30-денне безумовне припинення вогню. Натомість Росія увесь цей час лише імітувала переговорний процес і так і не пристала на пропозицію. Втім внаслідок переговорів вдалося провести декілька обмінів полоненими та тілами загиблих.

19 червня минуло рівно 100 днів, як Росія відкидає пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. При чому росіяни не лише продовжують бойові дії на фронті, а й постійно атакують цивільні об'єкти в українських населених пунктах.