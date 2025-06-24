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Генсек НАТО: темпи переозброєння Росії лякають

Якщо країни-члени НАТО не готуватимуться вже зараз, то «через три-п’ять років ми не зможемо себе захистити».

Генсек НАТО: темпи переозброєння Росії лякають
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні саміту Альянсу в Гаазі закликав союзників якомога швидше втілити нову ціль щодо оборонних витрат через ситуацію з переозброєнням РФ, передає n-tv.

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«Швидкість, з якою Росія переозброюється, справді приголомшлива і лякає», — заявив Рютте під час виступу в Гаазі.

За його словами, якщо країни-члени НАТО не готуватимуться вже зараз, то «через три-п’ять років ми не зможемо себе захистити». Генсек особливо наголосив на відставанні у виробництві артилерійських боєприпасів.

«Росія зараз виробляє за три місяці стільки снарядів, скільки вся НАТО разом — за рік. І це при тому, що російська економіка в 25 разів менша», — наголосив він.

Рютте підсумував, що така ситуація є неприпустимою в довгостроковій перспективі: «Якщо ми справді хочемо запобігти війні, ми маємо інвестувати».

  • Президент України Володимир Зеленський вважає, що плани НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2035 року є повільними, а Росія може напасти на члена Альянсу упродовж п'яти років.
  • Рютте в Гаазі висловив упевненість в тому, що Сполучені Штати не відступлять від своїх зобов'язань перед союзниками з НАТО і схвалив зусилля Трампа щодо співпраці з Путіним.
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