Генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні саміту Альянсу в Гаазі закликав союзників якомога швидше втілити нову ціль щодо оборонних витрат через ситуацію з переозброєнням РФ, передає n-tv.
«Швидкість, з якою Росія переозброюється, справді приголомшлива і лякає», — заявив Рютте під час виступу в Гаазі.
За його словами, якщо країни-члени НАТО не готуватимуться вже зараз, то «через три-п’ять років ми не зможемо себе захистити». Генсек особливо наголосив на відставанні у виробництві артилерійських боєприпасів.
«Росія зараз виробляє за три місяці стільки снарядів, скільки вся НАТО разом — за рік. І це при тому, що російська економіка в 25 разів менша», — наголосив він.
Рютте підсумував, що така ситуація є неприпустимою в довгостроковій перспективі: «Якщо ми справді хочемо запобігти війні, ми маємо інвестувати».
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що плани НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2035 року є повільними, а Росія може напасти на члена Альянсу упродовж п'яти років.
- Рютте в Гаазі висловив упевненість в тому, що Сполучені Штати не відступлять від своїх зобов'язань перед союзниками з НАТО і схвалив зусилля Трампа щодо співпраці з Путіним.