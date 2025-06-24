Сирський розповів про роботу першого окремого медичного батальйону

Медбат може повністю забезпечити евакуацію поранених і надати допомогу на визначеній ділянці фронту.

Пілотний проєкт першого окремого медичного батальйону набирає обертів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, новостворений батальйон може повністю забезпечити евакуацію поранених і надати допомогу на визначеній ділянці фронту.

«...Ключове завдання підрозділу — зберегти якнайбільше життів наших військових, зокрема, піхоти, у зоні відповідальності батальйону. Обговорили з Командувачем Медичних сил, начальником медичної служби Сухопутних військ та командиром цього батальйону досягнуті результати і можливість масштабування ефективного досвіду підрозділу», - зауважив Сирський.

Головком додав, що медбатальйон як цілісний підрозділ об’єднав ключові напрямки:

медичну евакуацію, зокрема із застосуванням наземних безпілотних систем;

надання невідкладної допомоги (робота стабілізаційних пунктів і передових хірургічних груп);

навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій.

Сирський додав, що маже весь особовий склад батальйону — це фахові лікарі-добровольці.

«Зараз новобранці проходять обовʼязковий курс БЗВП, а батальйон — етап злагодження та підготовки до бойових виїздів. З урахуванням реалій сучасної війни, батальйон сформував окрему роту безпілотних систем для безпілотної евакуації поранених військових за допомогою наземних платформ», - додав головком.