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Сирський розповів про роботу першого окремого медичного батальйону

Медбат може повністю забезпечити евакуацію поранених і надати допомогу на визначеній ділянці фронту.

Сирський розповів про роботу першого окремого медичного батальйону
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Пілотний проєкт першого окремого медичного батальйону набирає обертів. 

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, новостворений батальйон може повністю забезпечити евакуацію поранених і надати допомогу на визначеній ділянці фронту.

«...Ключове завдання підрозділу — зберегти якнайбільше життів наших військових, зокрема, піхоти, у зоні відповідальності батальйону. Обговорили з Командувачем Медичних сил, начальником медичної служби Сухопутних військ та командиром цього батальйону досягнуті результати і можливість масштабування ефективного досвіду підрозділу», - зауважив Сирський.

Головком додав, що медбатальйон як цілісний підрозділ об’єднав ключові напрямки:

  • медичну евакуацію, зокрема із застосуванням наземних безпілотних систем;
  • надання невідкладної допомоги (робота стабілізаційних пунктів і передових хірургічних груп);
  • навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій.

Сирський додав, що маже весь особовий склад батальйону — це фахові лікарі-добровольці. 

«Зараз новобранці проходять обовʼязковий курс БЗВП, а батальйон — етап злагодження та підготовки до бойових виїздів. З урахуванням реалій сучасної війни, батальйон сформував окрему роту безпілотних систем для безпілотної евакуації поранених військових за допомогою наземних платформ», - додав головком.
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