ВАКС вирішив конфіскувати активи на понад 8,5 млн грн, які належать подружжю митників та їхньому сину

Рішення суду може бути оскаржене у апеляції протягом 30 днів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи на понад 8,5 млн грн, які належать посадовцям митниці та заступнику голови райради, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

23 червня 2025 року Вищий антикорупційний суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив 2 позови про визнання необґрунтованими активів на суму понад 8,5 млн грн та стягнення вказаних коштів у дохід держави (цивільна конфіскація) з начальника відділу та головного державного інспектора Одеської митниці, а також їхнього сина – заступника голови районної ради на Київщині.

Як уже повідомлялося, на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором у встановленому законом порядку, з’ясовано, що у 2021 році посадовці – працівники митниці – набули у власність квартиру в місті Одесі площею 103,8 кв. м, а їхній син – квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль «TOYOTA RAV-4 HYBRID», 2018 р.в.

При цьому право власності на вказані активи зареєстровано на їхню близьку родичку, 1937 року народження.

Під час аналізу майнового стану та доходів указаних осіб з’ясовано, що згадані активи не могли придбати за рахунок законних доходів ані подружжя митників, ані заступника голови районної ради, ані їхніх близьких родичів.

Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів активи терміново було продано.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та задовольнив позови в повному обсязі.

Як зазначає Центр протидії корупції, йдеться про Сергія та Галину Гринчишин, а також їхнього сина Сергія, який працює заступником голови Обухівської райради.