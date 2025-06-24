Російський удар пошкодив у Дніпропетровській області пасажирський поїзд Одеса-Запоріжжя (доповнено)

Внаслідок удару Росії по Дніпропетровській області ушкоджень зазнав поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Про це повідомили в Укрзалізниці.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Інформації про кількість потерпілих в компанії не навели, але уточнили, що минулося без жертв.

Пасажирів оперативно перевели в укриття, пораненим надали допомогу.

"Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.