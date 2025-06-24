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Російський удар пошкодив у Дніпропетровській області пасажирський поїзд Одеса-Запоріжжя (доповнено)

УЗ готує рухомий склад на заміну. 

Російський удар пошкодив у Дніпропетровській області пасажирський поїзд Одеса-Запоріжжя (доповнено)
Пошкоджений поїзд
Фото: скріншот

Внаслідок удару Росії по Дніпропетровській області ушкоджень зазнав поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Про це повідомили в Укрзалізниці.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Інформації про кількість потерпілих в компанії не навели, але уточнили, що минулося без жертв. 

Пасажирів оперативно перевели в укриття, пораненим надали допомогу. 

"Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", – йдеться у повідомленні. 

  • Вранці 24 червня Росія атакувала балістикою Дніпропетровську область. Повітряні сили повідомляли про декілька швидкісних цілей.
  • В ОВА підтвердили вибухи в Дніпрі. Там пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема гімназія та гуртожиток. Постраждав і ще один населений пункт – місто Самар. 
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