Російський удар пошкодив у Дніпропетровській області пасажирський поїзд Одеса-Запоріжжя (доповнено)

Внаслідок удару Росії по Дніпропетровській області ушкоджень зазнав поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Про це повідомили в Укрзалізниці.
На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Інформації про кількість потерпілих в компанії не навели, але уточнили, що минулося без жертв.
Пасажирів оперативно перевели в укриття, пораненим надали допомогу.
"Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.
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