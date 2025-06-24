СБУ затримала 16-річного мешканця Дніпра за підозрою в наведенні російських ракет

Слідство встановило, що підлітка завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях, передає СБУ.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку «легких грошей». Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.

На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні «цілі» на камеру свого телефону.

Одразу після таких «вилазок» фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами «потрібних» об’єктів на гугл-карті. За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента «на гарячому», коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі. У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом.

Також військова контррозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.